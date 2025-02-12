У Путіна кажуть, що не хочуть обговорювати тему обміну територій РФ

Кремль не хоче обговорень щодо обміну територіями з Україною. Напередодні про таку ідею говорив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Пєсков назвав "неможливим" обговорення теми обміну територій Росії.

"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своєї території. І, зрозуміло, українські з'єднання будуть вигнані з цієї території. Усіх, хто не буде знищено, буде вигнано", - сказав речник російського диктатора.

Нагадаємо, операція Сил оборони України у Курській області триває вже шість місяців. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, за пів року загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч - убитими.