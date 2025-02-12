У Путина говорят, что не хотят обсуждать тему обмена территорий РФ
Кремль не хочет обсуждений по обмену территориями с Украиной. Накануне о такой идее говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Песков назвал "невозможным" обсуждение темы обмена территорий России.
"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны", - сказал спикер российского диктатора.
Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается уже шесть месяцев. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, за полгода общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми.
Заявление Зеленского о Курской области
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что предложит России обмен территориями. Речь идет об обмене районов Курской области, которые контролируют ВСУ, на украинские территории, оккупированные россиянами.
При этом глава государства не уточнил, какую территорию Украина хочет обменять на Курскую область.
Стоит добавить, что ранее Зеленский объяснял, что Курская операция была превентивным шагом, чтобы предотвратить повторное наступление РФ на Сумскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.