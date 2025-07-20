У Путіна кажуть, що готові до швидкого закінчення війни, але "не все залежить" від РФ

Кремль стверджує, що буцімто готовий до швидкого процесу урегулювання війни проти України. Проте Москва запевняє, що не все залежить лише від неї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова російським пропагандистам.
"Так, Росія готова рухатися швидко. Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні - вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", - сказав Пєсков.
Щодо можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна він зазначив, що це можливо і з часом станеться.
"Можливо, вона (зустріч, - ред.) необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконана величезна робота. Але поки цей час ще не настав. Цю роботу ще належить зробити", - додав Пєсков.
У 2025 році Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі. Делегація РФ під час зустрічі озвучила неприйнятні вимоги для закінчення війни проти України.
Джерела РБК-Україна розповіли, що РФ вимагала від України прийняти нейтральний статус (йдеться про членство в НАТО), фактично відмовитися від пʼяти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".
Пізніше диктатор Путін озвучив нову вимогу для завершення війни. Кремль вимагає від України визнати так звані "референдуми" на окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.