У Путина говорят, что готовы к быстрому окончанию войны, но "не все зависит" от РФ

"Да, Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны - они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - сказал Песков.

О возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина он отметил, что это возможно и со временем произойдет.

"Возможно, она (встреча, - ред.) необходима для фиксации каких-то больших договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не наступило. Эту работу еще предстоит сделать", - добавил Песков.

