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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Путина говорят, что готовы к быстрому окончанию войны, но "не все зависит" от РФ

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль утверждает, что якобы готов к быстрому процессу урегулирования войны против Украины. Однако Москва уверяет, что не все зависит только от нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

"Да, Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны - они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - сказал Песков.

О возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина он отметил, что это возможно и со временем произойдет.

"Возможно, она (встреча, - ред.) необходима для фиксации каких-то больших договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не наступило. Эту работу еще предстоит сделать", - добавил Песков.

 

 

Требования России к Украине

В 2025 году Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле. Делегация РФ во время встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.

Источники РБК-Украина рассказали, что РФ требовала от Украины принять нейтральный статус (речь идет о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".

Позже диктатор Путин озвучил новое требование для завершения войны. Кремль требует от Украины признать так называемые "референдумы" на оккупированных территориях.

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