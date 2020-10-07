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У Путіна виключили участь військових РФ в карабаському конфлікті

Москва, Середа 07 жовтня 2020 15:08
У Путіна виключили участь військових РФ в карабаському конфлікті
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не буде брати участь в конфлікті у Нагірному Карабаху на стороні Вірменії. Мова йде про військову допомогу в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, військова допомога може бути спрямована, якщо країна-учасниця ОДКБ піддається зовнішній агресії.

"В даному випадку мова йде про Вірменію, президент Володимир Путін чітко роз'яснив і розмежував ці два питання, зобов'язання по ОДКБ не поширюються на Карабах", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що інформація про те, що на території Вірменії ведуться бойові дії, не підтверджується.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути країни ОДКБ в конфлікт у Нагірному Карабасі та зробити його інтернаціональним.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. За його словами, це можливо після того, як Туреччина вийде з конфлікту.

"Як умова припинення вогню Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів", - повідомили в прес-службі уряду Вірменії.

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