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У Путина не исключают встречу с Зеленским. Но после согласования документа

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Москва, Вторник 05 апреля 2022 14:26
У Путина не исключают встречу с Зеленским. Но после согласования документа Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина не отвергают возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но только после согласования текста итогового документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - отметил Песков.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Лавров заявил, что возможность встречи президентов обеих стран зависит от результатов мирных переговоров.

Сам Владимир Зеленский утверждает, что как президент должен провести встречу с Путиным, перед которой необходимо добиться прекращения огня.

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