У Путіна не виключають зустріч з Зеленським. Але після погодження документа

У президента Росії Володимира Путіна не відкидають можливості зустрічі з українським президентом Володимиром Путіним. Але тільки після погодження тексту підсумкового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не відкидаємо можливості зустрічі для нашого президента. Але ще раз повторюємо, що така зустріч можлива тільки після того, як буде погоджений текст документа", - зазначив Пєсков.