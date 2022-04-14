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У Путина хотят вернуть очные переговоры Украины и России в Беларусь

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания о перспективах продолжения переговоров Украины и России в очном формате. Он добавил, что Москва выступает за проведение встречи в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова.

"Нет, пока ничего нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения новых переговоров Украины и России в очном формате.

Песков добавил, что предпочтительной площадкой для очной встречи могла бы стать Беларусь.

Напомним, переговоры Украины и России продолжаются в онлайн-режиме. Однако, как отметили в Офисе президента, диалог продвигается очень тяжело.

Отметим, ранее Путин заявил о тупиковой ситуации в переговорах между Украиной и Россией.

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