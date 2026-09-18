Посланець Путіна і німецька АдН запланували зустріч щодо поставок газу з РФ, - Reuters

Представник російського диктатора Володимира Путіна та ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) готують зустріч, щоб обговорити відновлення поставок російського газу в Німеччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хто і коли планує зустрітися

За даними джерел видання, у переговорах, які можуть відбутися на початку 2027 року, планують взяти участь очільник російського суверенного фонду добробуту Кирило Дмитрієв, а також співголови AfD Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.

Переговори стануть можливими лише за умови попереднього узгодження мирної угоди між Україною та РФ.

Майданчиком для саміту можуть обрати Ізраїль, ОАЕ або Індію.

Головна мета партії - запропонувати німцям повернення до дешевих енергоносіїв з РФ.

Також організатори розраховували залучити американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для обговорення відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

Проте в США вже заявили, що їх не інформували про саміт.

Реакція німецьких політиків

За інформацією видання, ідея відновлення поставок з Росії викликала обурення серед німецьких урядовців та законодавців.

"Німеччина не може знову стати залежною від Росії. Ми не можемо повторити помилок енергетичної кризи, яка коштувала нам 50 мільярдів євро. Це було б державною зрадою", - заявив депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер.

"Росія використовує енергоносії, особливо "Північний потік", як гібридну зброю. Відновлення "Північного потоку" стане катастрофою для європейської безпеки та ізолює Німеччину", - наголосив депутат від Християнських демократів Родріх Кізеветтер.