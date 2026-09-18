Посланник Путина и немецкая АдН запланировали встречу по поставкам газа из РФ, - Reuters

Представитель российского диктатора Владимира Путина и ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) готовят встречу, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кто и когда планирует встретиться

По данным источников издания, в переговорах, которые могут состояться в начале 2027 года, планируется принять участие глава российского суверенного фонда благосостояния Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Переговоры станут возможны только при предварительном согласовании мирного соглашения между Украиной и РФ.

Площадкой для саммита могут выбрать Израиль, ОАЭ или Индию.

Главная цель партии - предложить немцам возвращение к дешевым энергоносителям из РФ.

Также организаторы рассчитывали привлечь американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возобновления работы газопроводов "Северный поток".

Однако в США уже заявили, что их не информировали о саммите.

Реакция германских политиков

По информации издания, идея возобновления поставок из России вызвала возмущение среди немецких чиновников и законодателей.

"Германия не может снова стать зависимой от России. Мы не можем повторить ошибок энергетического кризиса, который стоил нам 50 миллиардов евро. Это было бы государственным предательством", - заявил депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер.

"Россия использует энергоносители, особенно "Северный поток", как гибридное оружие. Восстановление "Северного потока" станет катастрофой для европейской безопасности и изолирует Германию", - подчеркнул депутат от Христианских демократов Родрих Кизеветтер.