У Путіна є військові цілі в Україні, від яких він не відмовиться, - Боррель

Російський диктатор Володимир Путін має певні цілі з вторгнення в Україну і не планує від них відмовлятись.

Про це розповів верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onda Cero.

За його словами, він не знає чи є наразі контакт між урядом України та Росією. Однак європейські лідери, які спілкувались з Путіним, заявляють, що той не відмовиться від війни в Україні.

Боррель також вважає, що Путін допустив величезну помилку вирішивши, що зможе швидко захопити Україну.

"Путін зробив гігантську помилку, він вважав, що за 15 днів він може бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил. Він припустився гігантської помилки, тому що сильно недооцінив здатність України до опору та сильно переоцінив здатність своєї армії. Він недооцінив здатність до єдності європейців, яких, як він вважав, зміг підкорити газом. Він недооцінив єдність між США і Європою, і результатом цього є те, що через кілька місяців після війни Путін втратив 2000 танків і відступає", - розповів Боррель.

Переговори України та РФ

Раніше Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни, але якщо він базуватиметься на двох принципах. Зокрема території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна буде заморозити.

При цьому у президента ПАР запропонували провести переговори між Україною та Росією, поки війська країни-агресора перебувають на території нашої країни.

Водночас Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, проте діалог неможливий за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.