У Путина допустили еще одну встречу с Байденом до конца года

Президент России Владимир Путин до конца этого года может провести еще одну встречу с президентом США Джо Байденом. На сегодня Москва и Вашингтон обсуждают форматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Во время недавней встречи Ушакова (помощник Путина, - ред.) с Нуланд (заместитель госсекретаря США, - ред.) обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем… В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - отметил Песков.

Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве в июне 2021 года, по ее итогам стороны договорились вернуть послов, а также обсуждали ряд других вопросов, в том числе Украину.

После этого саммита у Путина заявили, что в Кремле не считают США своим партнером, а, напротив, оппонентом.