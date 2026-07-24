ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна чекають нові пропозиції від США щодо України

17:33 24.07.2026 Пт
2 хв
Пєсков назвав, чому Кремль готовий чекати нові пропозиції Трампа
aimg Валерія Абабіна
У Путіна чекають нові пропозиції від США щодо України Фото: Речник Кремля Дмитро Пєсков (getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Кремль готовий чекати нові пропозиції США щодо війни в Україні, а провину за її затягування поклав на європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Кремля Дмитра Пєскова російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Що каже Кремль

У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним Пєсков заявив, що у Москві стверджують: Дональд Трамп нібито "щиро налаштований" на припинення війни, і Кремль готовий чекати на нові ідеї Вашингтона.

Одночасно Росія планує продовжувати бойові дії до "повної перемоги", попри те, що США не припиняють постачати зброю Україні.

"Так, (бойові дії) не є бажаним шляхом, але враховуючи відсутність перспектив миру, ми доведемо його до кінця, до повної перемоги. Проте ми чекатимемо на нові (американські) пропозиції", - заявив Пєсков.

Кого Кремль звинувачує у зриві переговорів

Ключова теза Пєскова - Москва погодилася на американські пропозиції, а не погодилася нібито Україна.

За такою логікою, у зриві мирного процесу винні не російська сторона, а Київ і його європейські партнери.

"Американці - президент Трамп, його переговірники - щиро прагнуть сформулювати варіанти, прийнятні для всіх. Запропонований ними варіант ми прийняли, але українці його відхилили", - сказав речник Кремля.

За його словами, "американці не змогли переконати українців... яких підбурювали європейці".

Останні тристоронні мирні переговори за участю України, США та Росії відбулися у лютому 2026 року.

Нагадаємо, з початку 2026 року відбулися три раунди тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

За словами першого заступника Керівника Офісу Президента України Сергія Кислиці, у 2026 році дві зустрічі пройшли в Абу-Дабі, ще одна - в Женеві - це були повноцінні тристоронні перемовини з участю американської сторони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України