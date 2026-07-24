У Путіна чекають нові пропозиції від США щодо України

Кремль готовий чекати нові пропозиції США щодо війни в Україні, а провину за її затягування поклав на європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Кремля Дмитра Пєскова російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Що каже Кремль

У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним Пєсков заявив, що у Москві стверджують: Дональд Трамп нібито "щиро налаштований" на припинення війни, і Кремль готовий чекати на нові ідеї Вашингтона.

Одночасно Росія планує продовжувати бойові дії до "повної перемоги", попри те, що США не припиняють постачати зброю Україні.

"Так, (бойові дії) не є бажаним шляхом, але враховуючи відсутність перспектив миру, ми доведемо його до кінця, до повної перемоги. Проте ми чекатимемо на нові (американські) пропозиції", - заявив Пєсков.

Кого Кремль звинувачує у зриві переговорів

Ключова теза Пєскова - Москва погодилася на американські пропозиції, а не погодилася нібито Україна.

За такою логікою, у зриві мирного процесу винні не російська сторона, а Київ і його європейські партнери.

"Американці - президент Трамп, його переговірники - щиро прагнуть сформулювати варіанти, прийнятні для всіх. Запропонований ними варіант ми прийняли, але українці його відхилили", - сказав речник Кремля.

За його словами, "американці не змогли переконати українців... яких підбурювали європейці".

Останні тристоронні мирні переговори за участю України, США та Росії відбулися у лютому 2026 року.