У Путина ждут новые предложения от США по Украине

Кремль готов ждать новые предложения США по войне в Украине, а вину за ее затягивание возложил на европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Что говорит Кремль

В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Песков заявил, что в Москве утверждают: Дональд Трамп якобы "искренне настроен" на прекращение войны, и Кремль готов ждать новых идей Вашингтона.

Одновременно Россия планирует продолжать боевые действия до полной победы, несмотря на то, что США не прекращают поставлять оружие Украине.

"Да, (боевые действия) не желаемый путь, но учитывая отсутствие перспектив мира, мы доведем его до конца, до полной победы. Однако мы будем ждать новых (американских) предложений", - заявил Песков.

Кого Кремль обвиняет в срыве переговоров

Ключевой тезис Пескова – Москва согласилась на американские предложения, а не согласилась якобы Украина.

По такой логике, в срыве мирного процесса виноваты не российская сторона, а Киев и его европейские партнеры.

"Американцы – президент Трамп, его переговорщики – искренне стремятся сформулировать варианты, приемлемые для всех. Предложенный ими вариант мы приняли, но украинцы его отклонили", – сказал спикер Кремля.

По его словам, "американцы не смогли убедить украинцев... которых подстрекали европейцы".

Последние трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России прошли в феврале 2026 года.