ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина ждут новые предложения от США по Украине

17:33 24.07.2026 Пт
2 мин
Песков назвал, почему Кремль готов ждать новые предложения Трампа
aimg Валерия Абабина
У Путина ждут новые предложения от США по Украине Фото: Спикер Кремля Дмитрий Песков (getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Кремль готов ждать новые предложения США по войне в Украине, а вину за ее затягивание возложил на европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Что говорит Кремль

В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Песков заявил, что в Москве утверждают: Дональд Трамп якобы "искренне настроен" на прекращение войны, и Кремль готов ждать новых идей Вашингтона.

Одновременно Россия планирует продолжать боевые действия до полной победы, несмотря на то, что США не прекращают поставлять оружие Украине.

"Да, (боевые действия) не желаемый путь, но учитывая отсутствие перспектив мира, мы доведем его до конца, до полной победы. Однако мы будем ждать новых (американских) предложений", - заявил Песков.

Кого Кремль обвиняет в срыве переговоров

Ключевой тезис Пескова – Москва согласилась на американские предложения, а не согласилась якобы Украина.

По такой логике, в срыве мирного процесса виноваты не российская сторона, а Киев и его европейские партнеры.

"Американцы – президент Трамп, его переговорщики – искренне стремятся сформулировать варианты, приемлемые для всех. Предложенный ими вариант мы приняли, но украинцы его отклонили", – сказал спикер Кремля.

По его словам, "американцы не смогли убедить украинцев... которых подстрекали европейцы".

Последние трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России прошли в феврале 2026 года.

Напомним, с начала 2026 года состоялись три раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

По словам первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Сергея Кислицы, в 2026 году две встречи прошли в Абу-Даби, еще одна – в Женеве – это были полноценные трехсторонние переговоры с участием американской стороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
РФ ударила по локации с разработчиками оружия на Киевщине, есть жертвы: все подробности
РФ ударила по локации с разработчиками оружия на Киевщине, есть жертвы: все подробности
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине