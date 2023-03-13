Путін зустрінеться з олігархами вперше з початку вторгнення в Україну, - Bloomberg

За словами джерел видання, знайомих із підготовкою, Путін планує цього тижня зустрітися у Кремлі з провідними бізнесменами вперше з того часу, як він розпочав вторгнення в Україну.

Як відзначають журналісти, зустріч 16 березня за участю провідних членів Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП) проходить у той час, коли "уряд, який щосили намагається покрити зростаючі витрати, оскільки війна йде вже другий рік, посилює тиск на компанії, щоб ті платили більше податків”.

"Торічна зустріч із магнатами була зірвана на тлі бойових дій", - йдеться у статті.

Як підкреслює Bloomberg, якщо минулого року багато магнатів були стурбовані тим, що публічна поява з Путіним може зробити їх об'єктами санкцій, то тепер під обмеження підпадають більшість основних членів правління РСПП.

Як повідомлялось, російським компаніям, котрі не будуть справлятись з виконанням державного замовлення, будуть змінювати керівників. Відповідний указ підписав диктатор Володимир Путін.