Путин встретится с олигархами впервые с начала вторжения в Украину, - Bloomberg

В четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин соберет олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, знакомых с подготовкой, Путин планирует на этой неделе встретиться в Кремле с ведущими бизнесменами впервые с тех пор, как он начал вторжение в Украину.

Как отмечают журналисты, встреча 16 марта с участием ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходит в то время, когда "правительство, изо всех сил пытающееся покрыть растущие расходы, поскольку война идет уже второй год, усиливает давление на компании, чтобы те платили больше налогов".

"Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий", - говорится в статье.

Как подчеркивает Bloomberg, если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП.

Как сообщалось, российским компаниям, которые не будут справляться с выполнением государственного заказа, будут менять руководителей. Соответствующий указ подписал диктатор Владимир Путин.