Путін зупиниться там, де ми його зупинимо, - прем'єр Ірландії

Виступаючи сьогодні перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, Варадкар наголосив, що європейські країни повинні збільшити постачання боєприпасів в Україну та забезпечити провал спроб Росії захопити її територію та "повалити уряд".

Він також додав, що Ірландія не надаватиме військову допомогу Україні через свій військовий нейтралітет, але надала нелетальне обладнання, таке як медичні засоби, бронежилети та паливо.

Прем'єр Ірландії також критикував "невдалі" минулі спроби задобрити Росію та її президента Володимира Путіна.

"Путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим.Люди часто запитують: де зупиниться Путін? Путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не думаю, що мир буде можливим, доки не стане ясно, що військові цілі Росії в Україні зазнали краху", - зазначив він.