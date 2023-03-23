Путін зупиниться там, де ми його зупинимо, - прем'єр Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар вважає, що мир в Україні неможливий, доки військові цілі Росії не зазнають краху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Виступаючи сьогодні перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, Варадкар наголосив, що європейські країни повинні збільшити постачання боєприпасів в Україну та забезпечити провал спроб Росії захопити її територію та "повалити уряд".
Він також додав, що Ірландія не надаватиме військову допомогу Україні через свій військовий нейтралітет, але надала нелетальне обладнання, таке як медичні засоби, бронежилети та паливо.
Прем'єр Ірландії також критикував "невдалі" минулі спроби задобрити Росію та її президента Володимира Путіна.
"Путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим.Люди часто запитують: де зупиниться Путін? Путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не думаю, що мир буде можливим, доки не стане ясно, що військові цілі Росії в Україні зазнали краху", - зазначив він.
Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Обговорили українську "формулу миру", та активізацію співпраці на гуманітарному напрямі.
Також ми писали, що нещодавно прем'єр Ірландії обговорив з президентом США Джо Байденом допомогу Україні.
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