Путин остановится там, где мы его остановим, - премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что мир в Украине невозможен, пока военные цели России не потерпят краха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Выступая сегодня перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, Варадкар подчеркнул, что европейские страны должны увеличить поставки боеприпасов в Украину и обеспечить провал попыток России захватить ее территорию и "свергнуть правительство".

Он также добавил, что Ирландия не будет оказывать военную помощь Украине из-за своего военного нейтралитета, но предоставила нелетальное оборудование, такое как медицинские средства, бронежилеты и топливо.

Премьер Ирландии также критиковал "неудачные" прошлые попытки задобрить Россию и ее президента Владимира Путина.

"Путину разрешили оккупировать часть Грузии, потом разрешили захватить Крым. Люди часто спрашивают: где остановится Путин? Путин остановится там, где мы его остановим. Я не думаю, что мир будет возможным, пока не станет ясно, что военные цели России в Украине потерпели краха", - отметил он.