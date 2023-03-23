Путин остановится там, где мы его остановим, - премьер Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что мир в Украине невозможен, пока военные цели России не потерпят краха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Выступая сегодня перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, Варадкар подчеркнул, что европейские страны должны увеличить поставки боеприпасов в Украину и обеспечить провал попыток России захватить ее территорию и "свергнуть правительство".
Он также добавил, что Ирландия не будет оказывать военную помощь Украине из-за своего военного нейтралитета, но предоставила нелетальное оборудование, такое как медицинские средства, бронежилеты и топливо.
Премьер Ирландии также критиковал "неудачные" прошлые попытки задобрить Россию и ее президента Владимира Путина.
"Путину разрешили оккупировать часть Грузии, потом разрешили захватить Крым. Люди часто спрашивают: где остановится Путин? Путин остановится там, где мы его остановим. Я не думаю, что мир будет возможным, пока не станет ясно, что военные цели России в Украине потерпели краха", - отметил он.
Напомним, в понедельник, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Обсудили украинскую "формулу мира" и активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении.
Также мы писали, что недавно премьер Ирландии обсудил с президентом США Джо Байденом помощь Украине.
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