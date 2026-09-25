Путін зробив цинічну заяву щодо мирних переговорів з Україною

"Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві та атакувала виборчі дільниці", - нафантазував він.

Крім того, диктатор заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання вже нібито "на столі".

"Але РФ ще має подумати, що відповідає її інтересам", - сказав він.

Також Путін назвав "цілеспрямованим роздуванням ситуації" та "провокацією" заяви щодо загрози РФ для європейських країн та необхідність готуватися до війни з нею.

"Росія не готується до війни з Європою, для цього немає мотивів і підстав", - наголосив диктатор.