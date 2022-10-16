Путін знову збирає Радбез: що відомо
Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".
"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.
При цьому на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості також провів нараду з членами Ради безпеки. Вона проходила 9 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.