Путін знову збирає Радбез: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".

При цьому на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.

"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості також провів нараду з членами Ради безпеки. Вона проходила 9 жовтня.

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