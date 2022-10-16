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Путін знову збирає Радбез: що відомо

Новость на русском →
Росія, Неділя 16 жовтня 2022 13:45
Путін знову збирає Радбез: що відомо Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".

"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості також провів нараду з членами Ради безпеки. Вона проходила 9 жовтня.

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Володимир Путін
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