Путин снова собирает Совбез: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".

При этом на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.

"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин после взрывов и пожара на Крымском мосту также провел совещание с членами Совета безопасности. Оно проходило 9 октября.

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