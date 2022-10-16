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Путин снова собирает Совбез: что известно

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Россия, Воскресенье 16 октября 2022 13:45
Путин снова собирает Совбез: что известно Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".

"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", - говорится в сообщении.

При этом на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.

Напомним, президент России Владимир Путин после взрывов и пожара на Крымском мосту также провел совещание с членами Совета безопасности. Оно проходило 9 октября.

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Владимир Путин
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