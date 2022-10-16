Путин снова собирает Совбез: что известно
Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".
"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", - говорится в сообщении.
При этом на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.
Напомним, президент России Владимир Путин после взрывов и пожара на Крымском мосту также провел совещание с членами Совета безопасности. Оно проходило 9 октября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.