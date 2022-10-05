Путін знайшов крайніх у провалі мобілізації в Росії
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив уряд у неналежному складанні указу про часткову мобілізацію в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
"Спочатку Міністерство оборони доповіло, що немає необхідності призивати цілу низку категорій наших громадян у рамках мобілізації. Але відповідних змін до нормативно-правової бази вчасно не внесли", - сказав він.
Тому, за його словами, у проекті указу, який надав уряд і Міністерство оборони, не було враховано початкову позицію самого Міноборони.
"І доведеться вносити до цього документу відповідні корективи", - додав він.
Так, сьогодні Путін підписав указ про відстрочку для студентів аспірантури, а також тих, хто навчається на програмах ординатури та асистентури-стажування.
Нагадаємо, що нові мобілізовані з Росії вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України.
Також РБК-Україна писала, що мобілізований росіянин здався в полон через п'ять днів після відправки на війну в Україну.
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