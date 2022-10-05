ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін знайшов крайніх у провалі мобілізації в Росії

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 19:33
Путін знайшов крайніх у провалі мобілізації в Росії Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив уряд у неналежному складанні указу про часткову мобілізацію в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Спочатку Міністерство оборони доповіло, що немає необхідності призивати цілу низку категорій наших громадян у рамках мобілізації. Але відповідних змін до нормативно-правової бази вчасно не внесли", - сказав він.

Тому, за його словами, у проекті указу, який надав уряд і Міністерство оборони, не було враховано початкову позицію самого Міноборони.

"І доведеться вносити до цього документу відповідні корективи", - додав він.

Так, сьогодні Путін підписав указ про відстрочку для студентів аспірантури, а також тих, хто навчається на програмах ординатури та асистентури-стажування.

Нагадаємо, що нові мобілізовані з Росії вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України.

Також РБК-Україна писала, що мобілізований росіянин здався в полон через п'ять днів після відправки на війну в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Володимир Путін Мобілізація в Росії
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати