"Путін не знає кордонів": Боррель попередив про наслідки для Європи поразки України

Боррель попередив, що Путін є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

Можлива поразка України означатиме наявність "російської армії на кордоні Європи", наголосив він.

"Це означає, що Путін може подумати: якщо він виграв один раз, чому він не зміг перемогти сусіда вдруге?" - сказав він.

Необхідність допомоги Україні

За його словами, "є люди, які не поділяють думку, що Україні треба допомогти і що краще б вона здалася якнайшвидше", тому що "так ми позбудемося проблем".

"Ви думаєте, що якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який у них є в Білорусі, і російські війська виявляться на кордоні з Польщею, ми позбудемося неприємностей чи у нас будуть великі проблеми?" - запитав він.

Боррель упевнений, що Путін "збирається зробити все можливе і не проти пожертвувати своєю армією та своїм народом", тоді як армія в Україні "зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягла скільки-небудь суттєвого територіального просування".

Боррель зазначив, що Україна не змогла перейти у контрнаступ на полі бою, тому що вона стикається з "потужною обороною Росії", а Москва "перебуває в обороні".

"Ви думаєте, що Путін, розв'язавши війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він опиниться там, де знаходиться? Ні, він думав, що його армія дуже сильна. І це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає невдачі. Він думав, що трансатлантична єдність буде порушена. Нічого з цього не сталося", - заявив Боррель.