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Путін змушений поїдати російську економіку, - представник ЄС

Росія, П'ятниця 31 травня 2024 13:33
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Путін змушений поїдати російську економіку, - представник ЄС Фото: Путін змушений проїдати російську економіку (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Санкції вчиняють дуже серйозний вплив на Росію, і згодом це стає все більш очевидним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Звичайно, якщо ви вкачуєте такі гроші в економіку, ви дійсно отримуєте зростання, але це не продуктивне зростання, тому що Путін був змушений поїдати російську економіку, щоб забрати з виробничого сектора - освіти, охорони здоров'я, досліджень, інвестицій у розумну економічну діяльність - і перевести все це на зброю та війну", - сказав він.

За його словами, це можна робити протягом певного періоду часу, але у певний момент це стає нестійким.

"У Росію не йдуть інвестиції, у Росію не йдуть нові технології, якщо ви подивіться на ринок праці - один мільйон найосвіченіших росіян поїхав і, ймовірно, не повернеться", - заявив представник ЄС.

О'Салліван зазначив, що мобілізація висмоктала з економіки некваліфіковану робочу силу, існує величезний дефіцит у сільському господарстві, будівництві тощо.

Міжнародний валютний фонд оцінив зростання економіки Росії у 2023 році на рівні 3,6%. За прогнозом МВФ, 2024 року економіка Росії зросте на 3,2%.

Як заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, 30% державних витрат Росії йдуть на оборону, близько 6 або 7 відсотків ВВП.

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