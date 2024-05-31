Путін змушений поїдати російську економіку, - представник ЄС

Санкції вчиняють дуже серйозний вплив на Росію, і згодом це стає все більш очевидним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Звичайно, якщо ви вкачуєте такі гроші в економіку, ви дійсно отримуєте зростання, але це не продуктивне зростання, тому що Путін був змушений поїдати російську економіку, щоб забрати з виробничого сектора - освіти, охорони здоров'я, досліджень, інвестицій у розумну економічну діяльність - і перевести все це на зброю та війну", - сказав він.

За його словами, це можна робити протягом певного періоду часу, але у певний момент це стає нестійким.

"У Росію не йдуть інвестиції, у Росію не йдуть нові технології, якщо ви подивіться на ринок праці - один мільйон найосвіченіших росіян поїхав і, ймовірно, не повернеться", - заявив представник ЄС.

О'Салліван зазначив, що мобілізація висмоктала з економіки некваліфіковану робочу силу, існує величезний дефіцит у сільському господарстві, будівництві тощо.