Путін змушений поїдати російську економіку, - представник ЄС
Санкції вчиняють дуже серйозний вплив на Росію, і згодом це стає все більш очевидним.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.
"Звичайно, якщо ви вкачуєте такі гроші в економіку, ви дійсно отримуєте зростання, але це не продуктивне зростання, тому що Путін був змушений поїдати російську економіку, щоб забрати з виробничого сектора - освіти, охорони здоров'я, досліджень, інвестицій у розумну економічну діяльність - і перевести все це на зброю та війну", - сказав він.
За його словами, це можна робити протягом певного періоду часу, але у певний момент це стає нестійким.
"У Росію не йдуть інвестиції, у Росію не йдуть нові технології, якщо ви подивіться на ринок праці - один мільйон найосвіченіших росіян поїхав і, ймовірно, не повернеться", - заявив представник ЄС.
О'Салліван зазначив, що мобілізація висмоктала з економіки некваліфіковану робочу силу, існує величезний дефіцит у сільському господарстві, будівництві тощо.
Міжнародний валютний фонд оцінив зростання економіки Росії у 2023 році на рівні 3,6%. За прогнозом МВФ, 2024 року економіка Росії зросте на 3,2%.
Як заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, 30% державних витрат Росії йдуть на оборону, близько 6 або 7 відсотків ВВП.