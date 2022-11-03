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Не Путін. У ЗМІ назвали ідеологів повномасштабного вторгнення РФ в Україну

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Москва, Четвер 03 листопада 2022 17:20
Не Путін. У ЗМІ назвали ідеологів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фото: у ЗМІ назвали ідеологів повномасштабного вторгнення РФ до України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Секретар радбезу РФ Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали президента РФ Володимира Путіна у необхідності розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За інформацією джерел ЗМІ, через вік Путіна керівники силових відомств вирішили, що у них закінчується час для остаточного вирішення питання "західної агресії". Для цього, на їхню думку, потрібно остаточно вирішити проблему України.

Джерело газети в російському уряді під псевдонімом Сергій Рудий розповіло, що до середини літа 2021 року в найближчому оточенні Путіна сформувалася "критична маса" думок про необхідність завдання військового удару. При цьому формат "удару" на той момент не визначено.

Однак Патрушев та Бортніков ухвалили принципове рішення про вторгнення вже до кінця літа минулого року. Після цього їм залишалося підготувати сили для удару та переконати Путіна розпочати операцію.

Міністра оборони Сергія Шойгу The Times називає виконавцем, що вагається. Водночас більшість російських еліт не поінформували про плани розпочати війну та сприймали попередні події як блеф з боку Путіна.

За словами джерела, прес-секретар президента Дмитро Пєсков незабаром після початку війни розповів, що більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого.

Раніше ми писали, що вплив ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна на президента РФ Володимира Путіна зріс після смерті його дочки Дарії Дугіної.

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