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Не Путин. В СМИ назвали идеологов полномасштабного вторжения РФ в Украину

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Москва, Четверг 03 ноября 2022 17:20
Не Путин. В СМИ назвали идеологов полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: в СМИ назвали идеологов полномасштабного вторжения РФ в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили президента РФ Владимира Путина в необходимости начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По информации источников СМИ, из-за возраста Путина руководители силовых ведомств решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса "западной агрессии". Для этого, по их мнению, нужно было окончательно решить проблему Украины.

Источник газеты в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий рассказал, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась "критическая масса" мыслей о необходимости нанесения военного удара. При этом формат "удара" на тот момент определен не был.

Однако Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о вторжении уже к концу лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить Путина начать операцию.

Министра обороны Сергея Шойгу The Times называет колеблющимся исполнителем. В то же время большинство российских элит не проинформировали о планах начать войну и воспринимали предыдущие события как блеф со стороны Путина.

По словам источника, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

Ранее мы писали, что влияние идеолога "русского мира" Александр Дугина на президента РФ Владимира Путина выросло после смерти его дочери Дарьи Дугиной.

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