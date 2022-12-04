Путін здивований провалом і може змінити цілі в Україні, - розвідка США

При цьому вона зазначила, що глава Кремля не змінив довгострокових планів щодо України.

"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів за деякий час", - заявила Хейнс.

Вона сказала, що Росія "досить швидко" витратила свої військові запаси.

"Я справді думаю, що він стає більш обізнаним про проблеми, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на даному етапі повну картину проблем. Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою" ", - сказала Хейнс.

Відповідаючи на питання про наслідки атак Росії на енергосистему України та іншу громадянську інфраструктуру, Хейнс сказав, що мета Москви почасти полягала в тому, щоб підірвати волю українців до опору.

"Я думаю, що ми не бачимо жодних доказів того, що воля українців підірвалася. При цьому економіка України дуже страждає", - зазначила вона.

Хейнс додала, що США не вважають ймовірною зміну режиму в Росії через війну та падіння влади в Ірані через протести.

Нагадаємо, за даними розвідки США, темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені в найближчі місяці.

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