Путин удивлен провалом и может изменить цели в Украине, - разведка США

При этом она отметила, что глава Кремля не изменил долгосрочные планы по Украине.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.

Она сказала, что Россия "довольно быстро" израсходовала свои военные запасы.

"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.

Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти состояла в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению.

"Я думаю, что мы не видим никаких доказательств того, что воля украинцев подорвалась. При этом экономика Украины очень сильно страдает", - отметила она.

Хейнс добавила, что США не считают вероятной смену режима в России из-за войны и падения власти в Иране из-за протестов.

Напомним, по данным разведки США темпы ведения боевых действий в Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

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