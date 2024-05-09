Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному акваріумі й не збирається зупинятися у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві.

"Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі. Він живе в ньому", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що "іноді, на жаль, деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні".

"Вони знаходять формати, як їх уникати. Вони навіть ідуть на "інавгурацію" людини, яка просто пограбувала життя українців, просто забрала наше життя", - додав глава держави.

Він наголосив, що Путіна необхідно зупини, тому що він піде далі.

"Що буде далі робити Путін? Не буде зупинятися.Чи можна його зупинити? Треба, бо піде далі. Всі навчали в школах, можемо подивитись географію, зрозуміти історію Радянського Союзу, зрозуміти, хто був частиною цього Союзу і зрозуміти, куди він буде йти", - зазначив Зеленський.