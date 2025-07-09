Путін збирає досьє на мігрантів? У Росії створять цифрові профілі іноземців

Даний ресурс повинен містити дані про іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають або виїжджають з Росії, з метою формування повної та актуальної інформації для розробки міграційної політики.

Документ також затверджує перелік відомостей, які надаватимуть МВС інші органи влади. Серед них - дані про перетин кордону, про акредитованих дипломатів, про нерухомість, а також результати тестування дітей мігрантів на знання російської мови при вступі до школи.

Згідно з указом, реалізація ініціативи необхідна для "забезпечення безпеки держави, охорони правопорядку та вдосконалення державної міграційної політики". Передбачено, що передача інформації між відомствами відбуватиметься через єдину електронну систему, а самі іноземці зможуть подавати дані через портал "Держпослуг". Обробка інформації, що належить до держтаємниці, у системі заборонена.

Цифровий профіль стане частиною ширших змін у російському законодавстві щодо міграції. З 2023 року у Росії діють посилені правила: запроваджено примусову депортацію незаконних мігрантів, посилено покарання за фіктивну реєстрацію, а також заборонено прийом до шкіл дітей без знання мови. У Держдумі також розглядається законопроект про розширення підстав для позбавлення набутого громадянства.