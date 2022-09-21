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Путін зазнає труднощів. У Байдена відреагували на мобілізацію в РФ

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі вважають, що оголошення мобілізації в Росії є ознакою того, що президент РФ Володимир Путін зазнає труднощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить CNN.

За його словами, та кількість людей, яку хочуть мобілізувати в РФ, є значною і вона майже вдвічі більша, ніж була задіяна Росією під час початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це безперечно ознака того, що він (Путін - ред.) відчуває труднощі, і ми знаємо, що він зазнав десятків тисяч втрат. У нього жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, командування та управління досі не вирішені. Він має проблеми з дезертирством і змушує поранених повертатися в бій. Так що очевидно, що людські ресурси - це проблема для нього", - заявив Кірбі.

Також він наголосив, що США сприймають серйозно загрози лідера країни-агресора застосувати ядерну зброю і змінюватимуть свої плани відповідно до стратегічної позиції РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян оголосив у своїй країні мобілізацію. Вона буде частковою.

Більш детально про плани Путіна щодо мобілізації можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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