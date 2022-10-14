UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін заявив, що війна все одно мала статися: у Зеленського різко відповіли

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 14 жовтня, президент РФ Володимир Путін знову повторив, що війна все одно мала початись, тому Росія вимушена була "захищатись". В Україні нагадали, що це саме Росія почала війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Заява Путіна, що він ні про що не жалкує, а війна все одно мала статися, - лицемірне зняття відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Подоляк вирішив нагадати, що Україна, як і НАТО ні на кого не нападали. Саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.

"Якби РФ не хотіла цієї війни, її б просто не було", - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, що раніше Подоляк пояснив, чому світ не повинен виконувати ультиматуми Росії.

Також Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВійна в Україні