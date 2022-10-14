Путін заявив, що війна все одно мала статися: у Зеленського різко відповіли

У п'ятницю, 14 жовтня, президент РФ Володимир Путін знову повторив, що війна все одно мала початись, тому Росія вимушена була "захищатись". В Україні нагадали, що це саме Росія почала війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Заява Путіна, що він ні про що не жалкує, а війна все одно мала статися, - лицемірне зняття відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Подоляк вирішив нагадати, що Україна, як і НАТО ні на кого не нападали. Саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.

"Якби РФ не хотіла цієї війни, її б просто не було", - додав радник керівника ОП.