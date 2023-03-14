Путін заявив, що не вірить у причетність українців до підриву "Північних потоків"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - заявив Путін. За словами президента, теракт на газопроводах було скоєно на державному рівні, "ніякі аматори" це зробити не могли. "США теоретично зацікавлені в таких інцидентах, як вибухи на "Північних потоках", щоб постачати свій СПГ", - сказав Путін.