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Путін заявив, що не вірить у причетність українців до підриву "Північних потоків"

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - заявив Путін.

За словами президента, теракт на газопроводах було скоєно на державному рівні, "ніякі аматори" це зробити не могли.

"США теоретично зацікавлені в таких інцидентах, як вибухи на "Північних потоках", щоб постачати свій СПГ", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що яхта "Андромеда" нібито має відношення до підриву російських газопроводів у Балтійському морі.

Також ми писали, що західні ЗМІ почали писати про нібито можливу причетність України до підриву "Північних потоків". Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінСеверный поток