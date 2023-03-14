RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин заявил, что не верит в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", - заявил Путин.

По словам президента, теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли.

"США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы снабжать свой СПГ", - сказал Путин.

Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что яхта "Андромеда" якобы относится к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.

Также мы писали, что западные СМИ начали писать о якобы возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСеверный поток