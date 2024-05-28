Путін заявив, що Верховна рада є єдиною легітимною владою в Україні. Стефанчук відповів

Що заявив Путін

За словами російського диктатора, українське законодавство передбачає скасування президентських виборів під час воєнного стану, але це "не означає, що президентські повноваження автоматично продовжуються".

Як стверджує Путін, Конституція України передбачає, що в такому разі влада має бути передана голові парламенту.

"Грубо кажучи, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент та спікер Верховної ради", - сказав диктатор.

Під час цієї заяви, Путін послався на 111 статтю української Конституції. Варто зазначити, що у ній йдеться, що "президент України може бути усунений з посади Верховною радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

Відповідь Стефанчука

Стефанчук зазначив, що "дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України".

"Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", - написав він.

Голова Верховної ради наголосив, що президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України.

Стефанчук зазначив, що такі російські наративи є передбачуваними та безглуздими. Але його бентежить те, що "окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах українського парламенту".

Він також порекомендував росіянам, окрім української, почитати власну "Конституцію".

"І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що РФ вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати - це стаття 79.1", - додав голова ВР.