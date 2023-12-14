Путін заявив, що в Україні воюють 617 тисяч російських військових

"Лінія зіткнення в Україні складає 2 тисячі км, на фронті знаходиться 617 тисяч російських військових", - сказав Путін.

Варто зауважити, що незадовго до цього він стверджував, що, крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".

Таким чином, точна цифра з воюючого угрупування РФ, яке складає професійна армія кадрових військових, достеменно не відома.

Що відомо кількість військових та втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що перед цим російський диктатор Володимир Путін заявив, що до кінця цього року у війні проти України залучать півмільйона "добровольців". При цьому другої хвилі мобілізації у Росії нібито не планується.

При цьому в середині року українська розвідка повідомляла, що кількість росіян, які воюють в Україні, налічується до 400 тисяч російських військових, у тому числі з приватних військових компаній та Нацгвардії.

Станом на сьогодні втрати російської сторони з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 342 800 військових.

І згідно з розкритими даними розвідки США, ВС РФ втратили до 90% від початкового угруповання в Україні - у лютому 2022 року в сусідню країну вторглися 360 тисяч осіб, 315 тисяч їх убитих або ранених.

Додамо, що Моква планує і далі поповнювати лави окупантів. Нещодавно в Британії спрогнозували, що Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.

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