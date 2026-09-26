Путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії і пообіцяв не чіпати ЄС

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва знає про нібито порушення прав російськомовного населення у країнах Балтії. Водночас він запевнив, що Росія не готується до бойових дій проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, Москва знає про ситуацію з російськомовними у країнах Балтії та вже нібито виробила підхід до реагування на неї.

"Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення. Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, у плані міжнародного права", – заявив диктатор.

Окремо він прокоментував напруженість у відносинах Росії та Європи. Путін назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку РФ цілеспрямованим роздуванням і провокацією.

"Я хочу ще раз підкреслити: ми не готуємося до будь-яких бойових дій з Європою. У нас немає таких планів і немає підстав, що найголовніше. Немає жодних реальних мотивів для загострення ситуації з Європою", – сказав він.

Також глава Кремля заявив, що влада ЄС нібито навмисно обманює європейців, щоб використовувати українців як "гарматне м'ясо".