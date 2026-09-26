Путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії і пообіцяв не чіпати ЄС
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва знає про нібито порушення прав російськомовного населення у країнах Балтії. Водночас він запевнив, що Росія не готується до бойових дій проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За словами Путіна, Москва знає про ситуацію з російськомовними у країнах Балтії та вже нібито виробила підхід до реагування на неї.
"Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення. Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарному плані, у плані міжнародного права", – заявив диктатор.
Окремо він прокоментував напруженість у відносинах Росії та Європи. Путін назвав заяви країн ЄС про загрозу з боку РФ цілеспрямованим роздуванням і провокацією.
"Я хочу ще раз підкреслити: ми не готуємося до будь-яких бойових дій з Європою. У нас немає таких планів і немає підстав, що найголовніше. Немає жодних реальних мотивів для загострення ситуації з Європою", – сказав він.
Також глава Кремля заявив, що влада ЄС нібито навмисно обманює європейців, щоб використовувати українців як "гарматне м'ясо".
Провокації РФ у Європі та країнах Балтії
Як відомо, з минулого року дії Москви щодо дронових провокацій на території країн НАТО стали більш агресивнішими. Після масового вторгнення російських безпілотників до Польщі минулого року, Кремль час від часу провокує дронами країни Альянсу, втім найбільше від цього страждають країни Балтії.
Такрж ми повідомляли, розвідка Данії попередила - Росія збирається посилити гібридні атаки на НАТО.
Країни Балтії своєю чергою вже просять пів мільярда євро у ЄС на боротьбу з російськими БпЛА.