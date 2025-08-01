Путін заявив про підтримку Сирії попри зміну влади в Дамаску

Москва не має наміру відмовлятися від свого впливу в Сирії, навіть після усунення від влади багаторічного союзника Кремля - Башара Асада.

Так, під час недавньої зустрічі з міністром закордонних справ Сирії Аш-Шайбані у Москві російський диктатор Володимир Путін підтвердив готовність Росії підтримати відновлення країни після тривалої громадянської війни.

У своїй заяві Путін також наголосив, що Москва віддана ідеї стабілізації Сирії та категорично відкидає будь-яке втручання третіх країн, зокрема Ізраїлю, у справи країни.

Насамперед російська сторона має намір зберегти військові бази в Тартусі та Хмеймімі - стратегічні пункти, що забезпечують присутність Росії на Близькому Сході.

Зазначимо, що цей крок відбувається на тлі великих змін у Сирії. Після того, як торік було повалено режим Асада, якого 15 років підтримувала Москва, країна почала новий політичний етап.

При цьому Росія, попри втрату свого союзника, хоче зберегти та навіть посилити свій вплив, співпрацюючи з новим сирійським урядом.

У свою чергу сирійський міністр закордонних справ Аш-Шайбані підкреслив, що відновлення державних інституцій є пріоритетом, а значна частина населення досі відчуває наслідки попередніх конфліктів. Він також висловив сподівання на прозоре та відповідальне визнання цих ран.

Раніше Росія вже заявила про наміри зберегти скорочену військову присутність у Сирії після падіння режиму Асада, що є ключовим для збереження її геополітичних інтересів у регіоні. Путін також підкреслив важливість підтримки суверенітету Сирії, зокрема під час переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.