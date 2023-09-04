Путін заявив про близькість угоди щодо газового хабу в Туреччині

"Сподіваюся, що найближчим часом ми завершимо наші переговори", - заявив Путін із Сочі. За його словами, газовий хаб у Туреччині "зробить енергетичну ситуацію в регіоні стабільнішою".

Москва прагне посилити відносини з Анкарою після того, як відносини з Європейським Союзом різко погіршилися на тлі війни Путіна проти України. Минулого року президент запропонував план створення газового вузла, припускаючи, що будівництво більшої кількості трубопроводів до Туреччини зробить цей маршрут основним експортним коридором Росії, який веде на захід.

Проект "збагатить" двосторонні зв'язки, заявив Ердоган на зустрічі у Сочі.

Підприємство набуде форми електронного торгового майданчика, а не фізичного об'єкта для зберігання великих обсягів російського палива, заявив Путін у липні.

Анкара була близьким політичним та економічним союзником Москви, оскільки величезна кількість західних країн уникають російської торгівлі після вторгнення в Україну. Уряди двох країн уже співпрацюють у будівництві атомної електростанції вартістю 20 мільярдів доларів на півдні Туреччини.

Раніше країна сподівалася побачити цього року перший із чотирьох реакторів на електростанції "Аккую" потужністю 4800 мегават. Першу партію російського ядерного палива доставлено на об'єкт, і тепер установку буде введено в експлуатацію у 2024 році, заявив Путін у Сочі.

Візит Ердогана до Сочі

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув 4 вересня до Сочі для зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі. Планується обговорити зерновий коридор. Крім того, Ердоган запропонує посередництво у мирних переговорах із Україною.

Під час зустрічі зокрема обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше Путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, Москва хоче створити електронну платформу для продажу газу у Туреччині.