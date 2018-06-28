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Путин заявил о выводе из Сирии более тысячи военных

НовостиПолитика    28.06.2018 - 20:01
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Кроме этого, по его словам, было выведено 13 военных самолетов и 14 вертолетов

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих. Об этом Путин сообщил на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле 28 июня, передает "Крым.Реалии".

Кроме этого, по его словам, было выведено 13 военных самолетов и 14 вертолетов.

Отмечается, что Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима президента Башара Асада.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что войска Асада при поддержке РФ нанесли авиаудары на юге Сирии, погибло 46 человек.

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Теги публикации: Владимир Путин, Сирия, войска  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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