Путин заявил о выводе из Сирии более тысячи военных

Кроме этого, по его словам, было выведено 13 военных самолетов и 14 вертолетов

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих. Об этом Путин сообщил на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле 28 июня, передает "Крым.Реалии".

Кроме этого, по его словам, было выведено 13 военных самолетов и 14 вертолетов.

Отмечается, что Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима президента Башара Асада.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что войска Асада при поддержке РФ нанесли авиаудары на юге Сирии, погибло 46 человек.