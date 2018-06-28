Путін заявив про виведення з Сирії понад тисячі військових

Крім цього, за його словами, було виведено 13 військових літаків і 14 вертольотів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців. Про це Путін повідомив на прийомі на честь випускників військових вишів у Кремлі 28 червня, передає "Крим.Реалії".

Крім цього, за його словами, було виведено 13 військових літаків і 14 вертольотів.

Зазначається, що Москва офіційно розпочала військову кампанію в Сирії восени 2015 року. Російські війська беруть участь у конфлікті на боці режиму президента Башара Асада.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що війська Асада за підтримки РФ завдали авіаударів на півдні Сирії, загинуло 46 людей.