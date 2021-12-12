Путин заявил, что Украина не передала России заграничное имущество СССР

По его словам, в 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне.

"И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза - за все бывшие союзные республики", - заявил он.

Как пояснил Путин, Россия делала это в расчете на то, что республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", - сказал президент РФ.