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Путін заявив, що Україна не передала Росії закордонне майно СРСР

Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито досі не передала Росії закордонне майно, що залишилося від СРСР. За його словами, РФ сплатила всі зовнішні борги Радянського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, в 1990-і роки Росія не могла вирішувати соціально-економічні питання без фінансового підживлення ззовні.

"І Росія набрала багато боргів в 1990-і роки. По-перше, в 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу - за всі колишні союзні республіки", - заявив він.

Як пояснив Путін, Росія робила це в розрахунку на те, що республіки передадуть їй зарубіжні активи, що залишилися від СРСР.

"Борги то ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання з передачі нам своїх зарубіжних активів. Наприклад, Україна досі цього не зробила", - сказав президент РФ.

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Володимир ПутінРосійська Федерація