Путін заявив, що Україна не передала Росії закордонне майно СРСР

За його словами, в 1990-і роки Росія не могла вирішувати соціально-економічні питання без фінансового підживлення ззовні.

"І Росія набрала багато боргів в 1990-і роки. По-перше, в 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу - за всі колишні союзні республіки", - заявив він.

Як пояснив Путін, Росія робила це в розрахунку на те, що республіки передадуть їй зарубіжні активи, що залишилися від СРСР.

"Борги то ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання з передачі нам своїх зарубіжних активів. Наприклад, Україна досі цього не зробила", - сказав президент РФ.