Путин заявил о "серьезных рисках" обострения ситуации на Донбассе

#СовещаниеПослов Vladimir Putin at the Russian Ambassadors' & Permanent Representatives' meeting Владимир Путин принял участие в совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях. В своём выступлении глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией https://bit.ly/2NsxxzT #Путин: Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство, всех сотрудников и ветеранов дипломатической службы за работу по защите национальных интересов России, за вклад в развитие международного сотрудничества. Центральный аппарат Министерства, наши посольства и все загранучреждения действуют слаженно и профессионально, успешно решают поставленные задачи. В условиях динамичной, насыщенной событиями ситуации в мире Россия последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс. Подчеркну, активное участие России в мировых делах продиктовано нашим главным национальным интересом – это обеспечение максимально благоприятных, безопасных условий для прорывного развития страны, решения масштабных социальных, экономических задач, повышения качества жизни наших людей. Наши граждане хотят видеть Россию сильным, независимым, миролюбивым государством. Мы открыты к партнёрским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям со всеми странами и региональными объединениями. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и впредь будет отстаивать зафиксированные в уставе этой организации основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. Убеждены, что, следуя международному праву, работая на коллективных началах, мы можем решать самые сложные мировые проблемы. Наша линия на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, противодействие новым вызовам и угрозам, безусловно, востребована в мире. Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ, партнёры по СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Это, мы с вами понимаем, большая часть населения планеты. Именно исходя из наших принципиальных позиций мы действовали и будем действовать при разрешении острых региональных кризисов. В Сирии при решающей роли России нанесён сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГИЛ и другим экстремистским группировкам. Это позволило сохранить сирийскую государственность, создать условия для восстановления экономики и возвращения беженцев. Хочу ещё раз поблагодарить наших военнослужащих, которые мужественно, профессионально выполняли и выполняют свой долг, и, конечно, дипломатов, которые так же активно и с полной отдачей действуют на сирийском направлении. При энергичных дипломатических усилиях России продвигается работа в рамках Астанинского процесса. Большим достижением стало проведение в начале года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, заслуживающего самого пристального внимания, изучения и поддержки. Это закладывает основы легитимности обновлённой Сирии. Теперь на повестке дня – формирование Конституционного комитета для подготовки конституционной реформы и последующего проведения выборов при содействии Организации Объединённых Наций. И конечно, крайне важно нарастить усилия международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия сирийцам. Мы этим плотно занимаемся. Ясно, что это важно и для Сирии, и для региона в целом, да и для очень многих стран мира, поскольку это снизило бы, если бы мы активно работали на этом направлении, миграционную нагрузку на европейские страны. Решение, основанное на коллективных усилиях и диалоге, Россия всегда предлагала и для Корейского полуострова, разработала вместе с Китайской Народной Республикой План поэтапной нормализации ситуации. Хорошо, что заложенные в нём идеи нашли применение, что стороны сели за стол переговоров, проявили взаимное уважение, отказались от действий, способных привести к непоправимым последствиям. Рассчитываем, что позитивные тенденции, наметившиеся в том числе благодаря вкладу Президента Дональда Трампа, получат дальнейшее развитие. Но есть и примеры, когда в одночасье перечёркиваются достигнутые общими усилиями договорённости. Имею в виду односторонний выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А ведь этот документ играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения. Сейчас задача – сохранить эту ключевую договорённость и предотвратить неконтролируемый рост напряжённости на Ближнем Востоке. Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути. Исходим из того, что Минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования этой кризисной ситуации. Уважаемые коллеги! То, что мы делаем на внешнеполитической арене, мы делаем не ради какого-то умозрительного величия и не для того, чтобы создать проблемы другим. Повторю, главное – обеспечивать условия для устойчивого развития нашей страны. В предстоящие годы Россия не только должна прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и существенно повысить ключевые стандарты качества жизни наших граждан. Для достижения этих стратегических целей мы должны в полной мере использовать внешнеполитические возможности. Важно настроить работу на конкретный, прагматичный результат, осваивать новые рынки, расширять экспорт, доступ к передовым технологиям и инвестициям, преодолевать чинимые препятствия и ограничения для работы отечественных компаний за рубежом. Сегодня принцип конкуренции и открытости в мировой торговле всё чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность – идеологической конъюнктурой и политическим давлением. Экономические связи, предпринимательская свобода становятся объектом политизации. На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной. Особое значение имеет формирование пространства добрососедства, благополучия, безопасности и стабильности по всему периметру наших государственных границ. Ключевой интеграционный проект для России – это, конечно, Евразийский экономический союз. Отрадно, что партнёры реализуют наши приоритеты в ЕАЭС вместе с нами, мы действуем достаточно эффективно. Суть этих подходов – использовать возможности интеграции для стимулирования роста экономик всех стран-участниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали граждане и бизнес. Также считаем важным наращивать внешние контакты ЕАЭС. Уже действует зона свободной торговли с Вьетнамом. Ведутся соответствующие переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени начнутся консультации с Египтом и Индией. Подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. А всего имеется около 50 предложений об установлении партнёрских отношений с Евразийским экономическим союзом. Хорошие перспективы открывает совместная работа с Китаем, с которым ЕАЭС в мае этого года заключил Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. ЕАЭС и китайская инициатива «Один пояс, один путь» эффективно дополняют друг друга. Гармонизация этих проектов способна заложить фундамент для формирования Большого евразийского партнёрства – пространства экономической кооперации, максимально свободного от всяких барьеров. В такой логике нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остаётся одним из наших главных торговых партнёров. У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов. Десятилетиями складывалась и наша общая транспортная, энергетическая инфраструктура. Подчеркну, все деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, «Северный поток – 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплёки, какого-либо «двойного дна». Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в «военную орбиту» альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики. Нужна другая, позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения. Мы говорили об этом, конечно, и на встрече с Президентом Соединённых Штатов господином Трампом. При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По многим параметрам даже хуже, чем во времена «холодной войны». Конечно, было бы наивно полагать, что проблемы, копившиеся годами, будут решены за несколько часов. Но на это никто и не рассчитывал. Тем не менее полагаю, что путь к позитивным изменениям всё-таки начат. Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая поговорить напрямую. И она была в целом успешной, привела к полезным договорённостям. Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события. Тем более что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки. Вы знаете, отрываясь от текста, хотел бы сказать несколько слов «совсем от себя», что называется. Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке. Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, теряет российский рынок, рабочими местами в самих Соединённых Штатах, пускай немногочисленными, но всё-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнёрами, – счёт идёт на десятки тысяч, а может быть, пойдёт и на сотни тысяч. Готовы жертвовать интересами своих союзников, как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в частности, например, имею в виду интересы Государства Израиль. Ведь мы говорили в том числе и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует. Готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности. Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договор СНВ-III. Так, по большому счёту, мы могли бы жить и без него даже ещё несколько лет назад. Но всё-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится – его не будет. Когда я говорил об этих силах, вы знаете, это совершенно не вписывается в нашу с вами политическую философию, потому что нас-то всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать об этих фундаментальных интересах и их всегда ставить выше. Но нет! В Соединённых Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: «жалкие, ничтожные люди». Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» – извините за моветон – своим гражданам, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать. Говорю это не для того, чтобы кого-то поругать или кого-то похвалить. Совсем нет. Говорю это для того, чтобы мы с вами учитывали это обстоятельство в ходе нашей практической работы на американском направлении. Это факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Тем не менее Россия открыта для развития контактов с Соединёнными Штатами на равноправной, взаимовыгодной основе. Это нужно не только двум нашим народам, но и всему миру. Как крупнейшие ядерные державы мы несём особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности. Уважаемые коллеги! Теперь два слова совсем по другой теме. Только что завершился чемпионат мира по футболу. У нас побывали не только главы многих государств и правительств, но прежде всего сотни тысяч болельщиков из разных стран, которые сами увидели настоящую Россию – открытую, дружелюбную, современную. И это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии. Это и результат вашей работы, в том числе вашего участия в подготовке столь масштабного мероприятия. Хочу вас за это поблагодарить. Уважаемые коллеги! Нагрузка на центральный аппарат МИДа, на все наши посольства, конечно, спадать не будет. Предстоит большая работа. Колоссальная ответственность лежит и на каждом из вас. Вы можете быть уверены, что руководство страны будет, как и прежде, делать всё необходимое для материального обеспечения и повышения профессионального статуса дипломатов, укрепления социальной защищённости сотрудников Министерства. На этот счёт принят целый ряд соответствующих решений. Вместе с тем некоторые чувствительные для вас вопросы – по оплате труда, социальным гарантиям членам семей, пенсионному обеспечению, улучшению жилищных условий – пока ещё до конца не отрегулированы. Конечно, Правительство будет заниматься этим. Прошу Правительство держать эти вопросы на контроле и при проработке не допускать формального, бюрократического подхода. Подчеркну, речь идёт об обеспечении адекватных условий для профессиональной деятельности дипломатов, а это крайне важно с точки зрения повышения эффективности всей нашей внешнеполитической работы.