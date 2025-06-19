Путін заявив про домовленість з Ізраїлем не атакувати російських атомників в Ірані

За словами лідера, свого часу "Росія підхопила в Ірані проект, який здійснювали німецькі компанії" та уклала контракт на будівництво ще двох блоків на Бушерській АЕС.

"Роботи тривають, і наші фахівці перебувають на майданчику. Це понад 200 осіб. І ми домовилися з керівництвом Ізраїлю, що буде забезпечено їхню безпеку", - сказав Путін.

Зазначимо, що Бушерська АЕС працює на виробленому в Росії урані, та перебуває під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).