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Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной "на высоком уровне"

Автор: Наталья Юрченко

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Он заявил, что готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

В то же время Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

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Вторжение России в УкраинуВладимир Путин