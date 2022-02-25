Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной "на высоком уровне"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Он заявил, что готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

В то же время Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.