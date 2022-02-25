Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною "на високому рівні"

Президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він заявив, що готовий до переговорів з Україною "на високому рівні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Путін у розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

У той же час Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів.