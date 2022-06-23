Путин зависит от Токаева больше, чем Казахстан - от России, - эксперт

По его словам, присутствие Токаева на юбилейном 25-м Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге изначально планировалось властью РФ, чтобы продемонстрировать подконтрольность Казахстана.

На это указывает как тот факт, что глава Казахстана был единственным международным гостем в статусе президента, так и то, что панель с его участием проводила пропагандистка Маргарита Симонян. Однако Токаев использовал ситуацию, чтобы продемонстрировать нелояльность страны и ее независимую позицию, добавляет эксперт.

В результате, власти России уже прибегли к показательным санкциям - приостановке поставок казахстанской нефти через порт Новороссийска. При этом российские публичные персоны снова стали угрожать территориальной целостности страны. Тем не менее, Казахстан продолжает придерживаться независимой позиции.

"Косвенно о наличии "своей игры" подтверждают и другие сигналы из РК, которые нужно рассматривать исключительно в призме развертывающихся событий. Так, 19 июня стало известно, что власти Казахстана призвали другие страны, в том числе и ядерные державы, разработать план по полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года", - отмечает эксперт.

Для Казахстана, чья экономика в основном завязана на экспорт, куда выгоднее сохранить отношения с западными странами, чем оказаться под полным контролем Кремля.