Путін залежить від Токаєва більше, ніж Казахстан - від Росії, - експерт

Казахстан виходить з-під контролю Росії, підтримує санкції Євросоюзу і територіальну цілісність України. Причина такої політики президента Касим-Жомарта Токаєва - економіка країни, орієнтована на експорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації судових репортерів Сергія Козлова для "Цензор.Нет".
За його словами, присутність Токаєва на ювілейному 25-му Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі спочатку планувалося владою РФ, щоб продемонструвати підконтрольність Казахстану.
На це вказує як той факт, що глава Казахстану був єдиним міжнародним гостем у статусі президента, так і те, що панель з його участю проводила пропагандистка Маргарита Симонян. Однак Токаєв використовував ситуацію, щоб продемонструвати нелояльність країни і її незалежну позицію, додає експерт.
В результаті, влада Росії вже вдалася до показових санкцій - припинення поставок казахстанської нафти через порт Новоросійська. При цьому російські публічні персони знову стали загрожувати територіальній цілісності країни. Проте, Казахстан продовжує дотримуватися незалежної позиції.
"Побічно про наявність "своєї гри" підтверджують і інші сигнали з РК, які потрібно розглядати виключно в призмі розгортаються подій. Так, 19 червня стало відомо, що влада Казахстану закликала інші країни, в тому числі і ядерні держави, розробити план з повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року", - зазначає експерт.
Для Казахстану, чия економіка в основному зав'язана на експорт, куди вигідніше зберегти відносини із західними країнами, ніж опинитися під повним контролем Кремля.
Нагадаємо, минулого тижня Токаєв заявив про невизнання "ЛДНР", перебуваючи на одній сцені президентом Володимиром Путіним в рамках форуму в Санкт-Петербурзі.
Однак у своїй відповіді на питання російських пропагандистів він також згадав право націй на самовизначення, але не уточнив, як саме цей принцип належать українському Донбасові.
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