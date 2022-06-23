RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін залежить від Токаєва більше, ніж Казахстан - від Росії, - експерт

Фото: Касим-Жомарт Токаєв (akorda.kz)
Автор: Артем Горовенко

Казахстан виходить з-під контролю Росії, підтримує санкції Євросоюзу і територіальну цілісність України. Причина такої політики президента Касим-Жомарта Токаєва - економіка країни, орієнтована на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації судових репортерів Сергія Козлова для "Цензор.Нет".

За його словами, присутність Токаєва на ювілейному 25-му Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі спочатку планувалося владою РФ, щоб продемонструвати підконтрольність Казахстану.

На це вказує як той факт, що глава Казахстану був єдиним міжнародним гостем у статусі президента, так і те, що панель з його участю проводила пропагандистка Маргарита Симонян. Однак Токаєв використовував ситуацію, щоб продемонструвати нелояльність країни і її незалежну позицію, додає експерт.

В результаті, влада Росії вже вдалася до показових санкцій - припинення поставок казахстанської нафти через порт Новоросійська. При цьому російські публічні персони знову стали загрожувати територіальній цілісності країни. Проте, Казахстан продовжує дотримуватися незалежної позиції.

"Побічно про наявність "своєї гри" підтверджують і інші сигнали з РК, які потрібно розглядати виключно в призмі розгортаються подій. Так, 19 червня стало відомо, що влада Казахстану закликала інші країни, в тому числі і ядерні держави, розробити план з повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року", - зазначає експерт.

Для Казахстану, чия економіка в основному зав'язана на експорт, куди вигідніше зберегти відносини із західними країнами, ніж опинитися під повним контролем Кремля.

Нагадаємо, минулого тижня Токаєв заявив про невизнання "ЛДНР", перебуваючи на одній сцені президентом Володимиром Путіним в рамках форуму в Санкт-Петербурзі.

Однак у своїй відповіді на питання російських пропагандистів він також згадав право націй на самовизначення, але не уточнив, як саме цей принцип належать українському Донбасові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКазахстан